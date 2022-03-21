Столица приняла решения по поддержке производителей продовольствия. Предприятия могут рассчитывать на льготное кредитование, гранты на увеличение объемов производства и прочие меры.

Столица приняла решения по поддержке производителей продовольствия. Предприятия могут рассчитывать на льготное кредитование, гранты на увеличение объемов производства и прочие меры.О решениях по поддержке отрасли рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями предприятий пищевой промышленности. Мэр отметил, что пищевая промышленность города сегодня обеспечивает около 80% отечественной продукции на столичном рынке.Предприятия отрасли испытывают определенные сложности с поставщиками и кредитами, констатировал мэр. Город вместе с правительством РФ работает над решением вопросов, сообщил Собянин.Принято решение о субсидировании процентных ставок для промышленности. Также пополнятся фонды развития промышленности."Мы со своей стороны тоже приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до 10 миллиардов", – сказал Собянин.Программа льготного кредитования заработает в ближайшие дни. Первыми льготные займы получат предприятии пищевой промышленности и фармацевтики.Также компании могут получить гранты на локализацию производства или увеличение объемов выпуска продукции. По ставке один рубль в год Москва предоставит земельные участки для строительства новых производств.Вместе с федеральными ведомствами правительство Москвы работает над дополнительными мерами поддержки. Речь идет о совершенствовании механизма офсетных контрактов, временном упрощении порядка сертификации ввозимой в Россию продукции, содействии в поставках тары и упаковки, снижении административной нагрузки.Ранее Сергей Собянин в своем блоге о принятых мерах по поддержке предприятий и граждан.