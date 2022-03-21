Это произошло на фоне ограничений доступа к другим средствам общения в Интернете. К тому же сервис стал одним из главных источников информационного контента.

За первые две недели марта Telegram впервые обошёл по популярности WhatsApp в России. Его доля в общем объёме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца."В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошёл WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране… Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на проведённое исследование.Отмечается, что Telegram стал к тому же одним из главных источников информационного контента. Популярность сервиса начала активно расти с 24 февраля, то есть с начала российской военной "Операции Z" на Украине. При этом доля WhatsApp сократилась с 48 до 32% — он занимает второе место по объёму трафика, доля Viber снизилась с 5 до 4%. На конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, а на данный момент он лидирует в 82 из 85 регионов. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня — в них самым популярным мессенджером остаётся WhatsApp."Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки — в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp — 26 мегабайт, Viber — 8 мегабайт", — добавляют авторы исследования.