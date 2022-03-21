От тайм-кафе до модельной библиотеки: новый досуг для сельской молодёжи.

Развитию сферы культуры в Ковровском районе уделяют особое внимание.И это вполне закономерно. Культура - фундамент, на котором держатся все социальные институты, в том числе политика и экономика. Чем он крепче, тем благополучнее жизнь населения.Чудесный подарокОсобенно в сельской местности, где созидательный досуг активных и творческих людей всех возрастов протекает главным образом в Домах культуры. В 2021 году в Ковровском районе после капитального ремонта двери гостеприимно распахнули перед посетителями сразу 2 подобных учреждения.В канун Нового года жители посёлка Достижение получили поистине бесценный подарок -обновлённый Дом культуры. Местные жители не могли поверить собственным глазам. Здание, которое построили ещё в довоенное время, полностью преобразилось.- Благодаря национальному проекту «Культура» в ДК сделали масштабный ремонт, - говорит глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов. - Он обошёлся в сумму более 10 млн рублей. ВРИО Губернатора Александр Авдеев поспособствовал, чтобы нам сделали капитальный ремонт как крыши, так и помещений внутри. Отремонтировали актовый зал, пространство, на базе которого работают детские кружки, и холл.«Помолодевший» ДК впечатлил посетителей не только уютными, располагающими к творчеству интерьерами, но и новым звуковым и световым оборудованием, которое установили в актовом и дискотечном залах.- Капитальный ремонт помещений не только придал клубу современный облик, в обновлённом учреждении и работать будут на качественно ином уровне. Ремонт Дома культуры стал особым подарком к 110-летию посёлка, -сказала директор департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова, лично посетившая преобразившийся ДК.Ещё одно учреждение культуры получило новую жизнь в посёлке Красный Октябрь. Ремонт, который провели в ДК, можно без преувеличения назвать фундаментальным. Здание обзавелось современным убранством, появились новые зоны для творчества и досуга местных жителей. Кроме того, полностью отремонтировали фойе, настенные и напольные покрытия, сцену и зрительный зал. «Перерождение» учреждения обошлось в весьма солидную сумму - более 20 млн рублей.Примечательно, что первыми «проверили на прочность» обновлённую сцену артисты Государственного во­каль­но-хо­ре­о­гра­фи­чес­кого ансамбля «Русь». Их выступление стало символичным подарком жителям посёлка от областной администрации. Артисты, которых помнят крупнейшие мировые концертные площадки, высоко оценили атмосферу, воцарившуюся в преобразившемся учреждении.Новая главаВ нашей стране, некогда самой читающей в мире, принято считать, что каждый уважающий себя культурный человек должен быть завсегдатаем библиотек. Однако в современных реалиях, где золотой фонд мировой литературы за считанные минуты можно загрузить на электронные гаджеты, читальные залы «храмов знаний» часто пустуют. Как же исправить ситуацию и вновь замотивировать людей (особенно молодых) оформить читательские билеты, взять в руки книги? Ответ прост - превратить «классическую» библиотеку в модельную!Под занавес прошлого года в селе Иваново открыли первую в Ковровском районе (и 13-ю в области) модельную библиотеку. На создание библиотеки нового поколения потратили около 6,9 млн рублей. В учреждении сделали капитальный и текущий ремонт помещений, отреставрировали фасад, заменили окна и двери. Позаботились о безопасности персонала и посетителей - установили систему видеонаблюдения и охранную пожарную сигнализацию.Кроме того, в интерьеры здания органично вписалась новая мебель, а полки хранилища пополнили «свежие» издания книг (более 1,3 тыс. экземпляров). Для учреждения закупили современное техническое оборудование, программное обеспечение, настольные игры для детей и молодёжи. Немаловажно и то, что на базе Ивановской библиотеки открыли электронный читальный зал Национальной электронной библиотеки.- Книга помогает человеку мыслить критически. Просто потреблять информацию - всегда легко. А вот самому осмыслить информацию, черпать знания - большой труд. Эта библиотека научит детей по-настоящему любить книги. Очень надеюсь, что ребята будут часто заглядывать в неё, - сказала начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики Ковровского района Ольга Голод.Привлекают юных читателей не только книгами. Учреждение стало поистине многофункциональным - в нём появились интеллект-зона (IT-зона), малая зона отдыха, активити-зона, «Молодёжная тусовка», «Уют-компания» и детская площадка «Полёт». Мобильная мебель и акустические шторы позволяют оперативно трансформировать пространство. В библиотеке можно проводить разные занятия и организовывать досуг посетителей в нескольких зонах одновременно.Не менее привлекательное арт-пространство открыли уже в 2022 году и в посёлке Первомайский. Для жителей и гостей населённого пункта открыли первое в районе тайм-кафе. Многофункциональное пространство с современным дизайном и удобной мебелью полностью меняет устоявшееся представление о семейном кафе.Никаких шоу-программ, оглушительной поп-музыки и навязчивого персонала.В тайм-кафе можно проводить время интересно и с пользой: читать книги, играть в аэрохоккей или осваивать просторы виртуальной реальности с помощью специального шлема. Можно просто пообщаться с друзьями за чашечкой ароматного чая.ДК на колёсахДля истинного искусства преград не существует. Даже если в населённом пункте нет учреждения со сценой, это не значит, что местные жители оторваны от культурной жизни. В прошлом году Ковровский район получил новый многофункциональный культурный центр - автоклуб. На его приобретение потратили около 6,3 млн рублей.- В радиус обслуживания автоклуба попали около 26 населённых пунктов Ковровского района с общим количеством жителей более 3,5 тысячи человек. С помощью клуба на колёсах работники культуры проводят мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, выступления в полях и на производственныхплощадках сельскохозяйственных предприятий, праздники малых деревень, мастер-классы, - рассказывают в пресс-службе администрации Ковровского района.Автоклуб - настоящий трансформер. Его оснастили сценическим подиумом, площадь которого в разложенном виде составляет аж 18 квадратных метров. Более того, если возникает необходимость, над сценой устанавливают прочный навес, а также быстросъёмную боковую защиту от осадков. В клубе есть всё необходимое для проведения праздников оборудование: сценический монитор, активная акустическая система, цифровой управляющий процессор, микшерный пульт, микрофоны со стойками и светодиодный прожектор. Представления на открытом воздухе получаются даже интереснее, чем в стационарных учреждениях.