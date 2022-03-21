Предприниматель из микрорайона Лесной долгое время не получала квитанций от своей управкомпании. И тут вдруг выяснилось, что за обслуживание её торговых площадей женщина должна

Предприниматель из микрорайона Лесной долгое время не получала квитанций от своей управкомпании. И тут вдруг выяснилось, что за обслуживание её торговых площадей женщина должна полмиллиона рублей. Долг повесили на Ирину Виноградову. Такую сумму, по мнению управкомпании, женщина обязана выплатить за прошедшие три с лишним года. Ирина Виноградова, экс-собственник помещения для торговли Мне принадлежало с октября