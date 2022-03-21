Учитывая сложившийся в последнее время повышенный спрос на некоторые бакалейные товары, внимание...

Учитывая сложившийся в последнее время повышенный спрос на некоторые бакалейные товары, внимание уделяется и наличию сахарного песка - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. С песком все в полном порядке. Но есть одно «но».Например, учитывая плановый покупательский спрос, в течение всего февраля в гипермаркет «Глобус» было завезено 44,8 тонны сахарного песка по средней цене 61 руб. 99 коп. за 1 кг. А за первые 20 дней марта в том же «Глобусе» было реализовано 158,4 тонны сахарного песка по средней цене 69 руб. 99 коп. за 1 кг. Похожая ситуация наблюдается и в других магазинах, хотя цены в различных торговых сетях, разумеется, могут отличаться.Как отмечают торговые работники, никаких проблем с поставками сахара нет. Сезон летних садово-огородных заготовок, когда спрос на сахар традиционно повышается, начнется лишь через несколько месяцев.Ранний же ажиотажный спрос объективно «подогревает» некоторых оптовых поставщиков к увеличению отпускной стоимости товара. Причем, проблема не только и не столько в желании подзаработать больше обычного. Искусственно созданный дефицит нарушает отлаженные логистические цепочки «поставщик-продавец». Продовольственные магазины города Владимира имели и имеют полный ассортимент товаров, необходимых покупателю. И работают с поставщиками по плановому графику. Но если какой-то товар внезапно «сметают» с прилавков, графики нарушаются. Магазины начинают заказывать товар сверх плана. Оптовики внепланово обращаются на заводы-изготовители. А заводы вынуждены чуть ли не ломать отлаженный производственный цикл и работать в две-три смены, чтобы выпустить сверхплановую продукцию. Итог известен: удорожание себестоимости и отпускной цены продукта.К слову, некоторое время назад «сахарная эпопея» наблюдалась с еще одним сыпучим продуктом - солью. Сегодня во владимирских магазинах соль в избытке. Как, например, гречка, рис, макаронные изделия и все другие привычные горожанам бакалейные товары. Поэтому за сахар тоже можно быть абсолютно спокойными.Фото: администрация Владимирской области