20 марта с одного из домов в историческом центре города отвалился кусок штукатурки. Он чуть не...

20 марта с одного из домов в историческом центре города отвалился кусок штукатурки. Он чуть не попал на голову проходящим мимо людям. Произошло это по адресу Большая Московская,40."Мы шли с детьми. Я вовремя ребенка успела к себе подтянуть! Это ,конечно, ужасно. Хорошо,что все произошло без травм! Но осадок неприятный, конечно, до сих пор не по себе!" - сообщают очевидцы в социальных сетях.Фото: подслушано во Владимире