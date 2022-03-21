Ему вменяют пять эпизодов.

В Киржаче сотрудники патрульно-постовой службы задержали в одном из районных садовых товариществ 36-летнего мужчину. Он подозревается в серии краж из дачных домов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской областиМестный житель переносил рюкзак и мешок с электроинструментами. Полицейские заподозрили что-то неладное и остановили его. Выяснилось, что ценное имущество он украл. Злоумышленник не стал отрицать вину и сознался в содеянном.«Установлена причастность фигуранта ещё к четырём эпизодам. В феврале злоумышленник, разбивая оконные стёкла, проник в два дачных дома, баню и сарай, принадлежащие жителям Подмосковья. Добычей стала телевизионная и бытовая техника, а также электроинструменты и электрокабель», - уточнили в МВД.Материальный ущерб превысил 225 000 рублей. Часть похищенного добра изъята. На обвиняемого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.Проводится проверка на причастность мужчины к аналогичным преступлениям, совершённым в Киржачском районе.