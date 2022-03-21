В Кольчугино мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы, за то, что он сбил 4-летнюю девочку на неисправном автомобиле. Ребенок умер на месте аварии. «Установлено, что 17 августа 2020 г. в дневное время

В Кольчугино мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы, за то, что он сбил 4-летнюю девочку на неисправном автомобиле. Ребенок умер на месте аварии. «Установлено, что 17 августа 2020 г. в дневное время М. на принадлежащем ему автомобиле двигался по проезжей части ул. Московской в г. Кольчугино с превышением разрешенной скорости движения в населенном пункте, с