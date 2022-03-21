Контракт расторгнут. Мэрия Коврова готовит новый аукцион на завершение строительства.

В Коврове компанию «Градиал» оштрафовали на 2,3 млн рублей за срыв сроков исполнения работ по госконтракту. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В марте 2020 года гимназия №1 им. А.Н. Барсукова и стройфирма заключили договор на капитальный ремонт второго здания школы. Сумма подряда составила около 245 млн рублей. Сдать работы ОООшка должна была до 1 июля 2021 года.В ходе прокурорской проверки установлено, что работы на сумму в 92,5 млн рублей не выполнены. На главу компании завели административное дело. Фирму оштрафовали.Контракт расторгнут. Мэрия Коврова готовит новый аукцион на завершение строительства.