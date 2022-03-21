В воскресенье, 20 марта, в 11.40 в пожарную охрану города Коврова поступило сообщение о пожаре в...

В воскресенье, 20 марта, в 11.40 в пожарную охрану города Коврова поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Волго-Донская.По прибытии пожарные установили, что огонь охватил кухню на первом этаже. Сотрудники МЧС России оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться на всю квартиру.Пострадавших нет. Во время обследования квартиры огнеборцы нашли кота. Он находился без сознания. Пожарные вынесли его на улицу, привели в чувство и передали на руки хозяйке, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В результате пожара сгорело имущество, мебель и внутренняя отделка в помещении кухни. Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС России.Фото: vk.com/clubmchs33