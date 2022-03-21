В Коврове предпринимателя оштрафовали более чем на 2,3 миллиона рублей за несвоевременное выполнение обязательств по ремонту школы. Установлено, что по результатам электронного аукциона в

В Коврове предпринимателя оштрафовали более чем на 2,3 миллиона рублей за несвоевременное выполнение обязательств по ремонту школы. Установлено, что по результатам электронного аукциона в марте 2020 между гимназия № 1 им. А.Н. Барсукова и ООО «ГРАДИАЛ» заключили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту второго здания гимназии, расположенного на проспекте Восточный в Коврове. Стоимость контракта