В Меленках местного жителя осудили за незаконное хранение боеприпасов. В ходе судебного следствия установлено, что П. хранил в своей квартире в Меленках металлическую пулеметную ленту,

В Меленках местного жителя осудили за незаконное хранение боеприпасов. В ходе судебного следствия установлено, что П. хранил в своей квартире в Меленках металлическую пулеметную ленту, снаряженную винтовочными патронами. Однако у мужчины не было документов на приобретение и хранение боеприпасов. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение и