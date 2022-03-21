В Меленках местный житель осужден за незаконное хранение боеприпасов. Меленковским районным судом...

В Меленках местный житель осужден за незаконное хранение боеприпасов.Меленковским районным судом вынесен приговор местному жителю. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.В ходе судебного следствия установлено, что мужчина хранил в своей квартире в г. Меленки металлическую пулеметную ленту, снаряженную винтовочными патронами, при этом документов на приобретение и хранение боеприпасов он не имел.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год, сообщили в областной прокуратуре.Фото: regnum.ru