В Собинском районе онкобольная местная жительница добилась компенсации за покупку льготных лекарств через суд. Женщина наблюдается в Областном клиническом онкологическом диспансере и

В Собинском районе онкобольная местная жительница добилась компенсации за покупку льготных лекарств через суд. Женщина наблюдается в Областном клиническом онкологическом диспансере и Собинской районной больнице по онкологическому заболеванию. Согласно заключениям врачебных комиссий ей назначено лечение препаратами, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Женщина имеет безусловное право на обеспечение льготными лекарственными препаратами. Однако