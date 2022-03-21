Фигуранту вменяют превышение должностных полномочий.

В Судогде осудят бывшего начальника отделения районных электросетей, который за материальное вознаграждение подключал потребителей без оформления документов. Об этом рассказали в пресс-службе Судогодского районного суда.В результате клиенты злоумышленника безвозмездно «жгли» свет. Фигуранту вменяют превышение должностных полномочий.«Он незаконно, вопреки требованиям правил технологического присоединения и недискриминационного доступа, а также положениям функционирования розничного рынка электрической энергии, осуществлял бесплатную подачу напряжения», - подчеркнули в суде.Процесс над экс-руководителем РЭС начнётся 29 марта.