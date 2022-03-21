В Судогодском районе начальника электросетей обвиняют в превышении должностных полномочий. «Как следует из обвинительного заключения, мужчина, занимающий руководящую должность в

В Судогодском районе начальника электросетей обвиняют в превышении должностных полномочий. «Как следует из обвинительного заключения, мужчина, занимающий руководящую должность в учреждении электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения, используя свое служебное положение незаконно осуществлял фактическую подачу напряжения и мощности без составления соответствующих документов», – передает пресс-служба Судогодского городского суда. Обвиняемый за определенное денежное вознаграждение предоставлял возможность безвозмездно