В минувшее воскресенье жюри наградило победителей.

В Суздале завершился XXVII фестиваль анимационного кино. Жюри подвели итоги и победителей. Гран-при получила картина режиссера Зои Трофимовой «Синий лев».Специальный приз «за беспредметный разговор» дали фильму «Бестиарий». Ещё один спецприз с формулировкой «за слёзы сквозь смех» - фильму «Горю!».Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за ритм и страсть» фильму «Две сестры» (реж. Анна Буданова).Приз за лучший фильм для детей – «Почему у белого медведя нос чёрный?» (реж. Екатерина Митрофанова).Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за детский взгляд» фильму «Куда уходят папы» (реж. Алина Хабарова).Приз за лучший дебютный фильм - «Не для меня» (реж. Иван Бондаренко);Приз за лучший студенческий фильм «Мама и животные» (реж. Юлия Задарко);Диплом в категории «лучший студенческий фильм» с формулировкой «за поэзию в камне» фильму «У неба нет края» (реж. группа авторов (руководители – Юрий Богуславский, Василий Чирков, Илья Юдович).Приз за лучший полнометражный фильм «Кощей. Начало» (реж. Андрей Колпин);Диплом в категории «лучший полнометражный фильм» с формулировкой «за оригинальное музыкальное решение» фильму «Звезды седьмого неба» (реж. Елена Турова).Приз за лучший сериал «Дело вещей птицы Гамаюн» из цикла «Приключения Пети и Волка» (реж. Наталья Мирзоян).Диплом в категории «лучший сериал» с формулировкой «за свежий взгляд на вечную проблему» фильму «Отцы и дети» из цикла «Капризка» (реж. Наиль Мубинов).Приз за лучшую работу в прикладной анимации - «Левайс» (реж. Макс Куликов).Добавим, что «Призом Славы» оргкомитета фестиваля награждена директор департамента культуры Алиса Бирюкова.В этом году на мероприятие подали свыше 350 заявок, из которых отобрали 111 мультфильмов: 26 короткометражных, 13 сериалов, 33 студенческие, 11 фильмов-дебютов, пять полнометражных мультфильмов и 23 ролика прикладной анимации.