Жюри в составе: Сергей Меринов (председатель жюри), Светлана Андрианова, Елена Петкевич, Татьяна...

Жюри в составе: Сергей Меринов (председатель жюри), Светлана Андрианова, Елена Петкевич, Татьяна Подгорская, Алиса Струкова - на основе полного просмотра всех представленных фильмов конкурсной программы присудило следующие призы:Гран-при фестиваля – «Синий лев» (реж. Зоя Трофимова)Специальный приз с формулировкой «за беспредметный разговор» фильму «Бестиарий» (реж. Андрей Бахурин, Светлана Разгуляева, Наталья Мирзоян, Евгений Фадеев, Игорь Мельников, Иван Максимов, Михаил Солошенко, Карина Погорелова, Екатерина Михеева);Специальный приз с формулировкой «за слёзы сквозь смех» фильму «Горю!» (реж. Антон Дьяков);Приз лучший профессиональный короткометражный фильм - «Огурцы» (реж. Леонид Шмельков);Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за авторское прочтение» режиссеру Андрею Бахурину за фильм «Чужой хлеб»;Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за ритм и страсть» фильму «Две сестры» (реж. Анна Буданова);Приз за лучший фильм для детей – «Почему у белого медведя нос чёрный?» (реж. Екатерина Митрофанова);Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за виртуозную анимацию» фильму «Мамина пуговка» (реж. Анна Крицкая);Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за детский взгляд» фильму «Куда уходят папы» (реж. Алина Хабарова);Приз за лучший дебютный фильм - «Не для меня» (реж. Иван Бондаренко);Приз за лучший студенческий фильм «Мама и животные» (реж. Юлия Задарко);Диплом в категории «лучший студенческий фильм» с формулировкой «за поэзию в камне» фильму «У неба нет края» (реж. группа авторов (руководители – Юрий Богуславский, Василий Чирков, Илья Юдович);Диплом в категории «лучший студенческий фильм» с формулировкой «за единство формы и содержания» фильму «Подружки» (реж. Наталья Абрамова);Диплом в категории «лучший студенческий фильм» с формулировкой «за искрометность» фильму «Искра» (реж. Валентина Набиулина);Диплом в категории «лучший студенческий фильм» с формулировкой «за безупречный вкус» фильму «Мармелад», реж. Анна Любимцева.Жюри в составе: Алексей Котеночкин (председатель), Владимир Набатов, Алексей Рязанцев.-Приз за лучший полнометражный фильм «Кощей. Начало» (реж. Андрей Колпин);Диплом в категории «лучший полнометражный фильм» с формулировкой «за оригинальное музыкальное решение» фильму «Звезды седьмого неба» (реж. Елена Турова);Приз за лучший сериал «Дело вещей птицы Гамаюн» из цикла «Приключения Пети и Волка» (реж. Наталья Мирзоян);Диплом в категории «лучший сериал» с формулировкой «за свежий взгляд на вечную проблему» фильму «Отцы и дети» из цикла «Капризка» (реж. Наиль Мубинов);Приз за лучшую работу в прикладной анимации - «Левайс» (реж. Макс Куликов);Диплом в категории «лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «за супер-человеческий костюм НАШЕГО супергероя» фильму «FEELS» (реж. Кирилл Блюменкранц).Приз прорыв им. Александра Татарского Антону Дьякову за фильм «Горю!»Призом Оргкомитета фестиваля "Приз Славы" (им. Вячеслава Маясова) - награждена Алиса Бирюкова.Приз кинокритики и кинопрессы фильму “Белый-белый день” режиссер Василий Чирков.Результаты «Открытой премьеры»:1. «Простоквашино» (серия «Поход»), реж. Дмитрий Иванов2. «Синий лев», реж. Зоя Трофимова3. «Голубые штаны» реж. Алексей КараевПриз фортуна фильму «ДА БАК» реж. Саша Свирский.