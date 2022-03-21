Какие мультфильмы стали лучшими по мнению кинокритиков и совпало ли их мнение со зрительским...
Какие мультфильмы стали лучшими по мнению кинокритиков и совпало ли их мнение со зрительским голосованием? Кристина Иванова побывала на церемонии закрытия 27-го Российского фестиваля анимационного кино и готова обо всем рассказать.
Кристина Иванова:
- Здесь кадр решает все! Он создает историю, оживляет предметы, делает акценты. Но так же важны и кадры. Потому отрадно, что именно за счет студенческих работ в этом году на Суздальском Анимафесте плюс сто номинантов в конкурсе.
Строгое жюри фестиваля в этот раз очаровали студенческие мультфильмы. Работы начинающих мультипликаторов получили спецдипломы кинокритиков. Награждены "Мармелад" Анны Любимцевой и "Подружки" Натальи Абрамовой. Приключения двух в прямом смысле неразлучных девочек были отмечены несколько раз.
Лента "Почему у белого медведя нос черный " студентки ВГИКА Екатерины Митрофановой признана лучшим мультфильмом для детей. Ну, а главная награда в категории "Студенческое кино" отправилась в Ростов-на-Дону за короткий метр "Мама и животные".
Юлия Задарко: режиссер, студентка филиала ВГИК г.Ростов-на-Дону:
- Я постаралась выбрать наиболее упрощенную анимацию, упрощенный стиль. Так как нам давался все месяц на создание работы. Очень незабываемые ощущения - видеть свою работу на большом экране. И тем более что-то получить. Это для меня очень... я до сих пор в шоке каком-то нахожусь.
Что касается профессиональной авторской анимации, лучшей короткометражкой здесь признана лента "Огурцы". Модный фотограф доволен собой и своей карьерой, но в какой-то момент вместо успешных фотопортретов, у него начинают получаться только огурцы. Овощей все больше - смысла в жизни все меньше.
Отдельно отмечен режиссер Андрей Бахурин за анимационное кино о блокаде Ленинграда. В финале Нева становится мрачным Стиксом. Рекой, по которой плывут души погибших ленинградцев. Абсолютно новая анимация для автора. "Чужой хлеб".
- Это просто грандиозный прорыв для человека, который делал всегда такую немножко "трешовую" и современную хулиганскую номинацию, а сделал такое мощное сильное кино.
Две главные награды Анимафеста - выбор профессионального жюри и отрытое голосование зрителей. Единодушия здесь, как правило, не бывает. Однако в этом году фильм, взявший Главный приз 27-го Суздальского фестиваля "Синий лев" Зои Трофимовой оказался на втором месте и в списке зрительских симпатий, после Нового Простоквашино.
Мария Муат, художественный руководитель студии "Пчела":
- Очень элегантный фильм, очень эстетично сделанный очень хорошей группой: режиссер, художник. И, мне кажется, история. Это тоже имеет в данном случае очень большое значение. Она и иронична, с одной стороны, и в то же время она нежная и ласковая. Она о том, что человек ищет свое место в жизни, где он будет счастлив, где к нему будут добры и где всем будет хорошо.
Почти 360 заявок, 700 площадок "Открытой премьеры" по всей стране, десятки творческих и деловых встреч с патриархами отечественной анимации. Суздальфест вновь получился масштабным, многолюдным и красивым. А для 33-го региона - еще и юбилейным. Ровно двадцать лет владимирский зритель первым в стране видит лучшее анимационное кино страны на большом экране.
Кристина Иванова, Александр Чунаев
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