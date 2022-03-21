Какие мультфильмы стали лучшими по мнению кинокритиков и совпало ли их мнение со зрительским...

Какие мультфильмы стали лучшими по мнению кинокритиков и совпало ли их мнение со зрительским голосованием? Кристина Иванова побывала на церемонии закрытия 27-го Российского фестиваля анимационного кино и готова обо всем рассказать.Кристина Иванова:- Здесь кадр решает все! Он создает историю, оживляет предметы, делает акценты. Но так же важны и кадры. Потому отрадно, что именно за счет студенческих работ в этом году на Суздальском Анимафесте плюс сто номинантов в конкурсе.Строгое жюри фестиваля в этот раз очаровали студенческие мультфильмы. Работы начинающих мультипликаторов получили спецдипломы кинокритиков. Награждены "Мармелад" Анны Любимцевой и "Подружки" Натальи Абрамовой. Приключения двух в прямом смысле неразлучных девочек были отмечены несколько раз.Лента "Почему у белого медведя нос черный " студентки ВГИКА Екатерины Митрофановой признана лучшим мультфильмом для детей. Ну, а главная награда в категории "Студенческое кино" отправилась в Ростов-на-Дону за короткий метр "Мама и животные".Юлия Задарко: режиссер, студентка филиала ВГИК г.Ростов-на-Дону:- Я постаралась выбрать наиболее упрощенную анимацию, упрощенный стиль. Так как нам давался все месяц на создание работы. Очень незабываемые ощущения - видеть свою работу на большом экране. И тем более что-то получить. Это для меня очень... я до сих пор в шоке каком-то нахожусь.Что касается профессиональной авторской анимации, лучшей короткометражкой здесь признана лента "Огурцы". Модный фотограф доволен собой и своей карьерой, но в какой-то момент вместо успешных фотопортретов, у него начинают получаться только огурцы. Овощей все больше - смысла в жизни все меньше.Отдельно отмечен режиссер Андрей Бахурин за анимационное кино о блокаде Ленинграда. В финале Нева становится мрачным Стиксом. Рекой, по которой плывут души погибших ленинградцев. Абсолютно новая анимация для автора. "Чужой хлеб".- Это просто грандиозный прорыв для человека, который делал всегда такую немножко "трешовую" и современную хулиганскую номинацию, а сделал такое мощное сильное кино.Две главные награды Анимафеста - выбор профессионального жюри и отрытое голосование зрителей. Единодушия здесь, как правило, не бывает. Однако в этом году фильм, взявший Главный приз 27-го Суздальского фестиваля "Синий лев" Зои Трофимовой оказался на втором месте и в списке зрительских симпатий, после Нового Простоквашино.Мария Муат, художественный руководитель студии "Пчела":- Очень элегантный фильм, очень эстетично сделанный очень хорошей группой: режиссер, художник. И, мне кажется, история. Это тоже имеет в данном случае очень большое значение. Она и иронична, с одной стороны, и в то же время она нежная и ласковая. Она о том, что человек ищет свое место в жизни, где он будет счастлив, где к нему будут добры и где всем будет хорошо.Почти 360 заявок, 700 площадок "Открытой премьеры" по всей стране, десятки творческих и деловых встреч с патриархами отечественной анимации. Суздальфест вновь получился масштабным, многолюдным и красивым. А для 33-го региона - еще и юбилейным. Ровно двадцать лет владимирский зритель первым в стране видит лучшее анимационное кино страны на большом экране.Кристина Иванова, Александр ЧунаевВести "Владимир"