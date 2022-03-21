Редкое животное удалось повстречать в Йеллоустонском национальном парке.

Редкое животное удалось повстречать в Йеллоустонском национальном парке.Местный гид Макнил Лайонс и его гость Карл Кемп совершали автомобильную экскурсию по парку, когда заметили настоящую росомаху. Изначально мужчины подумали, что перед ними всего лишь молодой медведь, но, когда животное обернулось, они осознали, какая удача им улыбнулась.Дело в том, что встретить этого хищника удается довольно редко. В огромном по площади Йеллоустонском национальном парке живет не более шести-семи росомах. Именно поэтому мужчины тут же достали камеру и сняли вальяжно прогуливающегося зверя на видео. Не желая упустить свою удачу, Лайонс даже решился выйти из машины и проследовать за диким зверем, чтобы сделать еще несколько кадров редкого представителя фауны в его естественной среде обитания – об этом сообщил портал GISMETEO.Стоит отметить, что росомахи, хоть и относятся к безобидному на первый взгляд семейству куньих, являются довольно свирепыми хищниками. Эти животные питаются мелкими грызунами, но иногда охотятся и на более крупных зверей.Ранее "Дни.ру" писали о том, что другому экскурсоводу удалось, который выпрыгнул из воды и схватил зубами летучую мышь.