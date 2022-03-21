Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Рейс жизни Второй железнодорожный состав с жителями...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Рейс жизниВторой железнодорожный состав с жителями Украины и Донбасса прибыл во Владимир. Истории людей, которые смогли выбраться из Мариуполя.- Мульт-историиВ Суздале завершился двадцать седьмой Анимафест. Современный мультфильм, какой он? И какие темы затрагивают мультипликаторы?- А у нас на селеЧай на вениках, старинные куклы-обереги и обряды для молодоженов. Как в селе Чамерево Судогодского района местные мастерицы воссоздали атмосферу древнерусской избы