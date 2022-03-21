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- Второй состав
Во Владимир прибыл второй состав с...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
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Во Владимир прибыл второй состав с жителями Украины и Донбасса. Сколько людей принял 33 регион?
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От дорог до строительства новой школы. Какие ещё проблемы Петушинского района взял на контроль глава региона?
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Чай на вениках с черничным хлебом в деревенской светёлке...Чем удивляют гостей в Чамереве Судогодского района?