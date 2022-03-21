Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Второй состав Во Владимир прибыл второй состав с...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Второй составВо Владимир прибыл второй состав с жителями Украины и Донбасса. Сколько людей принял 33 регион?- Курсом развитияОт дорог до строительства новой школы. Какие ещё проблемы Петушинского района взял на контроль глава региона?- Здесь русский быт...Чай на вениках с черничным хлебом в деревенской светёлке...Чем удивляют гостей в Чамереве Судогодского района?