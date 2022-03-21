Экспедиция традиционно проходит летом в Крыму. Раскопки будут вестись в селе Опушки, недалеко от...

Экспедиция традиционно проходит летом в Крыму.Раскопки будут вестись в селе Опушки, недалеко от Симферополя. Тамрасположены древние скифские погребения. Минимальный срок участия - 7 дней. Врамках поездки даже запланированы лекции и экскурсии об исследуемом объекте, нуа неопытных копателей обучат минимальным навыкам, необходимым для аккуратныхраскопок. Все бесплатно, кроме билетов туда и обратно.