Экспедиция традиционно проходит летом в Крыму.
Раскопки будут вестись в селе Опушки, недалеко от...
Экспедиция традиционно проходит летом в Крыму.
Раскопки будут вестись в селе Опушки, недалеко от Симферополя. Там
расположены древние скифские погребения. Минимальный срок участия - 7 дней. В
рамках поездки даже запланированы лекции и экскурсии об исследуемом объекте, ну
а неопытных копателей обучат минимальным навыкам, необходимым для аккуратных
раскопок. Все бесплатно, кроме билетов туда и обратно.