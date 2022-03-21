В регионе активизируют сбор гуманитарной помощи для переселенцев.

Во Владимирскую область приедет ещё 500 беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Их распределяют по . Переселенцам помогают с восстановлением документов. Детей устраивают в школы.«Люди уезжали, в чём были. У многих нет запасной одежды, многие одеты не по сезону. Нужно активизировать кампанию по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных, поддержать их, помочь наладить быт», − отметил Александр Авдеев во время планёрки.По информации департамента социальной защиты населения, требуется одежда, обувь, канцелярские принадлежности, одеяла, подгузники, средства личной гигиены и бытовая химия.Сбор на базе центров социального обслуживания и в ПВР. Телефон «горячей линии» по вопросам оказания помощи: 8 (800) 450-01-21.