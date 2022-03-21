Снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах.
Поскольку...
Снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах.
Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог, сообщает канал РЖД.
Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.
По-прежнему будет осуществляться дезинфекция подвижного состава и помещений вокзалов с уделением особого внимания контактным поверхностям (двери, ручки, поручни и т.д.).