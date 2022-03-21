Среднее время трудоустройства составило пять месяцев.

Выпускники владимирских колледжей и ВУЗов пожаловались на отсутствие подходящей работы, стажа и низкую зарплату. Об этом сообщил Владимирстат, который подвёл итоги опроса.За последние пять лет образовательные учреждения 33-го региона выпустили более 40 тысяч человек. Порядка 90% молодых людей нашли работу. Однако почти 50% опрошенных столкнулись с отсутствием подходящих вакансий, а 40% с низким окладом. Почти треть вчерашних студентов не брали на работу из-за отсутствия опыта. Среднее время трудоустройства составило пять месяцев.Интересно, что должность по профессии нашли 57% владимирцев, закончивших специалитет. Среди магистров таковых 76,4%. По дипломам бакалавра трудоустроились 62,3%.В большинстве случаев люди ищут работу через друзей и знакомых. Реже всего - через «биржу труда».