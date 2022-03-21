Во Судогодском районе в деревне Байгуши пропал ведущий Валерий Князев. С 20 марта о его месте нахождения ничего неизвестно. Если вы видели мужчину, звоните по номерам, которые указаны в

Во Судогодском районе в деревне Байгуши пропал ведущий Валерий Князев. С 20 марта о его месте нахождения ничего неизвестно. Если вы видели мужчину, звоните по номерам, которые указаны в ориентировке. Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, стрижка наголо, глаза серые. Был одет: чёрная ветровка, чёрные штаны, синие кроссовки. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!