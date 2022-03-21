В пятницу, 18 марта, на железнодорожный вокзал города Владимира прибыл поезд со второй группой вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Украины. Всего прибыли 289 человек, из них – 92

В пятницу, 18 марта, на железнодорожный вокзал города Владимира прибыл поезд со второй группой вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Украины. Всего прибыли 289 человек, из них – 92 ребёнка. На перроне железнодорожного вокзала во Владимире их встречали сотрудники МЧС, медики и волонтёры. На месте работу координировали врио губернатора региона Александр Авдеев и начальник Главного