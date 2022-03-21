В результате ДТП владимирец направлен на амбулаторное лечение.

Во Владимире 20-летняя девушка сбила на пешеходном переходе 56-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Владимирской области.По предварительным данным, 20 марта в 12:10 напротив дома №26 «Б» на улице Безыменского, находясь за рулём «Митсубиси Лансер», она допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате ДТП владимирец направлен на амбулаторное лечение.Всего за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 24 аварии, в которых пострадали 38 человек. Госавтоинспекторы поймали 72 пьяных водителя. Полицейскими оформлено 319 происшествий с материальным ущербом.