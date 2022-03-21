В ходе обысков изъято более 20 единиц техники и 75 тысяч рублей прибыли.

Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту проведения азартных игр. Об этом рассказала официальный представитель Следкома Мария Серова.По версии следствия, организаторами подпольного казино являются четыре владимирца. Игровое оборудование работало по четырём адресам в период с октября 2021 по январь 2022 года.«Клиентам предоставлялся доступ к компьютерам с игровым программным обеспечением. Сами помещения были законспирированы под жилые дома. Деньги посетителей обменивались на игровые баллы по установленному тарифу», - уточнили в пресс-службе Следкома.В результате сеть игровых автоматов накрыли сотрудники ФСБ и полиция. В ходе обысков изъято более 20 единиц техники и 75 тысяч рублей прибыли.В момент облавы в помещениях находились администраторы и любители азартных игр.Трёх обвиняемых арестовали. Ещё один уже привлекается к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Его дело рассматривает суд.