Владимирские власти заявили, что в городе нет дефицита сахара. Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города

Владимирские власти заявили, что в городе нет дефицита сахара. Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города Владимира продолжает плановый мониторинг наличия и стоимости товаров в городских торговых сетях и розничных магазинах шаговой доступности. В последнее время, в городе наблюдается повышенный спрос на некоторые бакалейные товары, например, сахара. Власти города уверяют, что