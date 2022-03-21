Гармония и красота, фантазии и реальность. Во Владимире открылась выставка знаменитого ярославского художника, обладателя престижной кинопремии «Оскар» Александра Петрова. Экспозиция

Гармония и красота, фантазии и реальность. Во Владимире открылась выставка знаменитого ярославского художника, обладателя престижной кинопремии «Оскар» Александра Петрова. Экспозиция включает 142 произведения. Многие работы долгие годы хранились в мастерской и не были доступны стороннему глазу. Лишь с 2020 года они начали демонстрироваться в таком полном составе и уже завоевали сердца жителей Костромы, Вологды, Ярославля