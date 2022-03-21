В разных районах областного центра выявлены три изолированных помещения, в которых, по имеющейся...

В разных районах областного центра выявлены три изолированных помещения, в которых, по имеющейся информации, неограниченный круг лиц мог получить доступ к незаконным азартным играм - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Изъято компьютерное оборудование с установленным соответствующим программным обеспечением, игровые автоматы, иная техника и денежные средства.В качестве подозреваемых задержаны 61-летний организатор, осуществлявший общий контроль за нелегальным бизнесом, и три участницы, руководившие «клубами». Одна из них находилась в федеральном розыске за участие в незаконной организации азартных игр. Личности других участников, осуществлявших техническое сопровождение и подбор клиентов, устанавливаются.Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.Фото: freepik