Он ожидается во второй половине апреля.

Во Владимирской области вскрытие рек ожидается позже чем обычно. Повышение уровня воды до максимальных значений возможно во второй-третьей декадах апреля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.При наихудшем сценарии может затопить 23 населённых пункта. Ещё 31 может отрезать от «большой земли».«На предполагаемых к подтоплению территориях уже выполнен комплекс мер: выплачены пенсии, завезён запас еды и лекарств, готовы автолавки, населению разъяснили правила эвакуации, готовы пожарно-спасательные посты и установлены информационные аншлаги. Готовы к развёртыванию 166 стационарных пунктов временного размещения вместимостью 55 244 человека», - пояснили в ведомстве.Продолжается подготовка и к пожароопасному периоду. Очаги первых лесных пожаров ожидаются в конце апреля – начале мая. Первые возгорания возможны Гусь-Хрустальном и Собинском районах. Летом - в Гусевском, Березниковском и Заречном лесхозе. Торфяные пожары прогнозируются на июль – август.В рамках профилактики ЧС спасателями проводятся подготовительные мероприятия, а также проверка готовности подсистемы РСЧС.