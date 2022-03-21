С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 145784 владимирцев.

Во Владимирской области на 21 марта выявлено 288 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 74 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 31 - в Ковровском, по 2 - в Петушинском, Судогодском и Собинском, 9 - в Кольчугинском, 15 - в Александровском, 11 - в Юрьев-Польском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Киржачском, 5 - в Камешковском, 11 - в Гороховецком, 39 - в Вязниковском, 16 - в Суздальском, по 1 - в Селивановском и Меленковском районах, а также 7 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 145784 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39858 заболевших во Владимире, 17189 - в Ковровском районе и 15959 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.