Сейчас кандидаты сталкиваются с репутационными рисками в виде дефицита отдельных товаров и роста цен.

Во Владимирской области могут отменить выборы губернатора. В Москве могут рассмотреть возможность отказа от единого дня голосования, который намечен на сентябрь 2022 года.Как пишет , с такой просьбой обратились сразу несколько глав регионов. Причина - сложная экономическая ситуация. Сейчас кандидаты сталкиваются с репутационными рисками в виде дефицита отдельных товаров и роста цен.Отдельно в издании остановились на кампании в 33-ем регионе. Со слов их источника, подготовка к выборам в классическом смысле во Владимирской области не ведётся.«Медийное сопровождение остаётся, но остальные процессы сворачивают. Получили сигнал, что, скорее всего, будет по-другому», - сообщает СМИ.В этом случае по представлению Президента РФ назначать губернатора сможет Законодательное Собрание. Такая возможность предусмотрена новым законом об организации публичной власти. Есть вероятность, что субъектам разрешат поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в местном парламенте. Менее вероятным сценарием является перенос. Однако, каких-либо решений на сегодняшний день об отказе от прямых выборов губернаторов пока нет.Напомним, что в региональном бюджете на процедуру заложено почти 200 млн рублей.