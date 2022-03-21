Во Владимирской области на опасных участках установят новые камеры фиксации нарушений ПДД. В ближайшее время в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 11 населённых пунктах

Во Владимирской области на опасных участках установят новые камеры фиксации нарушений ПДД. В ближайшее время в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 11 населённых пунктах установят ещё 15 комплексов автоматической фотовидеофиксации. На их установку направили порядка 45 миллионов рублей. В стоимость контракта входит: доставка, монтаж, электромонтаж, пуско-наладочные работы, интеграция комплексов в информационную систему регионального управления