Глава региона Александр Авдеев утвердил Сводный план тушения лесных пожаров во Владимирской области...

Глава региона Александр Авдеев утвердил Сводный план тушения лесных пожаров во Владимирской области на 2022 год - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Документ предусматривает мероприятия по противопожарному обустройству лесов и меры по обнаружению загораний, регламентирует порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в зависимости от уровня пожарной опасности.«Регион готовится к высоким температурам летом. Проверяем силы и средства на готовность своевременно и быстро достигать места происшествия, вовремя обнаруживать очаги возгорания, оперативно реагировать на сигналы жителей», – подчеркнул Александр Авдеев 15 марта в ходеосмотра аварийно-спасательной техники специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Владимирской области.Напомним, тушение лесных пожаров в регионе возложено на ГАУ «Владимирский лесхоз», на базе которого сформирована система из 30 лесопожарных станций. Кроме того, при необходимости на ликвидацию крупных возгораний привлекаются силы и средства арендаторов лесных участков, предприятий и организаций, а также формирования Главного управления МЧС России по Владимирской области.Фото: freepik