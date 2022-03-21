Узнать о всех мерах соцподдержки малообеспеченные семьи региона смогут в тематических группах...

Узнать о всех мерах соцподдержки малообеспеченные семьи региона смогут в тематических группах проекта "Семейный старт 33". Они есть в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.Там также публикуются новости и актуальная справочная информация из учреждений соцобслуживания и социально ориентированных некоммерческих организаций. Доступна функция личного обращения. Дистанционный сервис поможет и в организации сопровождения семьям с особенными детьми.