Во Владимирской области пропал Князев Валерий Николаевич 1971 года рождения (51 год), д. Байгуши,...

Во Владимирской области пропал Князев Валерий Николаевич 1971 года рождения (51 год), д. Байгуши, Судогодский р-н, Владимирская область. С 20 марта 2022 года его местонахождение неизвестно.Пропавший Валерий Князев объявлен в розыск на официальной странице Вконтакте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".Может находиться в вашем районе.Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, стрижка наголо, глаза серые. Был одет: чёрная ветровка, чёрные штаны, синие кроссовки.Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области