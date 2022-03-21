Во Владимирской области временно приостановили курсирование «Сапсанов». Причина - реконструкция Курского вокзала Москвы. «Движение скоростных поездов № 759/760 из Санкт-Петербурга в Нижний ..

Во Владимирской области временно приостановили курсирование «Сапсанов». Причина - реконструкция Курского вокзала Москвы.«Движение скоростных поездов № 759/760 из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород и № 775/776 - по тому же маршруту, но в обратном направлении временно приостанавливается», – рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.Локомотивы перестанут ходить с 30 июня. ГЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к отмене поездов, а также просит учесть информацию при планировании поездок.