Напомним, что показатель используется при определении права владимирцев на пособие на детей.
Во Владимирской области среднедушевой доход населения вырос до 31 839 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.
Напомним, что показатель используется при оформлении пособия на детей. Для этого средний доход семьи не должен превышать указанную цифру.
«Выплата предоставляется вне зависимости от права на иные виды пособий. В состав семьи включаются состоящие в браке родители, в том числе раздельно проживающие, а также их несовершеннолетние дети», - уточнили в Белом доме.
Сумма дохода исчисляется за последние 12 месяцев. Выплата назначается со дня рождения ребёнка, но если обращение последовало не позднее шести месяцев с даты его появления на свет. В противном случае семья начнёт получать деньги с месяца, в котором подано заявление в соцзащиту.
С начала 2022 года господдержкой воспользовались свыше 6,8 тысяч пар, которым перечислили 177 млн рублей.