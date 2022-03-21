Напомним, что показатель используется при определении права владимирцев на пособие на детей.

Во Владимирской области среднедушевой доход населения вырос до 31 839 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что показатель используется при оформлении пособия на детей. Для этого средний доход семьи не должен превышать указанную цифру.«Выплата предоставляется вне зависимости от права на иные виды пособий. В состав семьи включаются состоящие в браке родители, в том числе раздельно проживающие, а также их несовершеннолетние дети», - уточнили в Белом доме.Сумма дохода исчисляется за последние 12 месяцев. Выплата назначается со дня рождения ребёнка, но если обращение последовало не позднее шести месяцев с даты его появления на свет. В противном случае семья начнёт получать деньги с месяца, в котором подано заявление в соцзащиту.С начала 2022 года господдержкой воспользовались свыше 6,8 тысяч пар, которым перечислили 177 млн рублей.