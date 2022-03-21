Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о контрактной...

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности ООО «ГРАДИАЛ».Установлено, что по результатам электронного аукциона в марте 2020 между гимназией № 1 им. А.Н. Барсукова и ООО «ГРАДИАЛ» заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту второго здания гимназии, расположенного на проспекте Восточный в г. Коврове. Его цена составила около 245 млн. рублей со сроком исполнения до 1.07.2021 года.Вместе с тем в ходе прокурорской проверки, проведенной в августе 2021 года, установлено, что работы в полном объеме не выполнены. Стоимость неисполненных обязательств на дату окончания работ составила около 92,5 млн рублей.В отношении управляющего - индивидуального предпринимателя ООО «ГРАДИАЛ» вынесено постановление о возбуждении производства по административному правонарушению за неисполнение в срок контракта, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере свыше 2,3 млн. рублей.Контракт с нарушителем расторгнут, в настоящее время управлением образования администрации г. Коврова готовится новый аукцион на завершение строительства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: gumnasion.ru