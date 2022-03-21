Во Владимирской области временно приостановили курсирование скоростных поездов «Сапсан» из-за проведения строительных работ. «В связи с реконструкцией Курского вокзала Москвы и

Во Владимирской области временно приостановили курсирование скоростных поездов «Сапсан» из-за проведения строительных работ. «В связи с реконструкцией Курского вокзала Москвы и производством строительных работ будет временно приостановлено курсирование скоростных поездов «Сапсан» № 759/760 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород и № 775/776 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург отправлением с 30 июня 2022 года», – передает пресс-служба