Прогнозы подтверждают, что во Владимирской области вскрытие рек ожидается позже средних многолетних...

Прогнозы подтверждают, что во Владимирской области вскрытие рек ожидается позже средних многолетних сроков – с 8 по 16 апреля. Во второй-третьей декадах апреля ожидается повышение уровней до максимальных значений.По предварительным прогнозам, половодье в регионе в этом году не превысит средних многолетних значений, чрезвычайных ситуаций не предвидится, но спасатели не исключают и худшего сценария. На территории спецчасти в Юрьевце прошел смотр сил и средств.Среднемноголетние наблюдения показывают, что при наихудшем сценарии в зоны возможного затопления могут попасть 23 населенных пункта в 13 муниципальных образованиях, в зону отрезания – 31 населённый пункт, расположенный на территории 4 муниципальных образований, сообщают в МЧС по Владимирской области.На данных территориях уже выполнен комплекс превентивных мероприятий: выплачены пенсии, завезён запас продуктов и лекарств, подготовлены автолавки, проведена работа с населением по разъяснению правил эвакуации, готовы отдельные пожарно-спасательные посты и установлены информационные аншлаги. Готовы к работе 166 стационарных пунктов временного размещения общей вместимостью 55244 человека.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области