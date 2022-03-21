За последние сутки во Владимирской области выявлено 288 случаев заражения коронавирусом. Это на 17 меньше, чем накануне. Госпитализировано 13. Это на 2 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 288 случаев заражения коронавирусом. Это на 17 меньше, чем накануне. Госпитализировано 13. Это на 2 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 145 784. В лидерах по приросту Владимир – 74 заболевших за сутки. Вязники на втором месте – 39. На третьем