По состоянию на 21 марта в медорганизациях региона действуют 1162 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 21 марта в медорганизациях региона действуют 1162 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, что на 60 меньше, чем на прошлой неделе. 46,8 процента из них занято (544), свободны 618 коек. 13 жителям области потребовалась госпитализация с коронавирусной инфекцией.116319 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 972 человека.Напомним, что 21 марта выявлено 288 новых случаев заболевания, что на 17 случаев меньше, чем накануне.За период наблюдения в области отмечено 3316 летальных случаев, в том числе за сутки скончались еще 3 человека.