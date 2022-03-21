В Ковровский городской суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении в отношении жителя...

В Ковровский городской суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении в отношении жителя Коврова, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мы писали об этом трагическом случае.С 2019 года обвиняемый работает на должности мастера участка канализационных сетей цеха ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». В соответствии с наряд-допуском на производство работ повышенной опасности, выданным 30 августа 2021 года, он являлся ответственным производителем работ по устранению аварии на ул. Володарского г. Коврова.1 сентября 2021 года мастер прибыл на место проведения аварийных работ, где на тот момент уже находилась рабочая бригада, которая выполняла земляные работы по укладке трубы в траншею глубиной 5 м и соединению ее с ранее уложенной трубой. Слесарь аварийно-восстановительных работ находился на дне траншеи, где производил укладку участка канализационной сети. Произошло обрушение откоса траншеи, в связи с чем рабочего завалило грунтом и он погиб.Следствие сделало выводы, что, находясь на месте проведения аварийных работ, мастер участка ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности. Были нарушены нормативы при формировании углов откосов, отсутствовали укрепления стенок траншеи, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности руководитель должен был и мог предвидеть наступление вышеуказанных последствий.Уголовное дело для рассмотрения передано судье Сафронову В.А., судебное заседание назначено на 21 марта 2022 года.Фото: pexels.com