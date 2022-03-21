Понятие «геодезический пункт» определено Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты ..

Понятие «геодезический пункт» определено Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Геодезический пункт представляет собой инженерную конструкцию, закрепляющую точку земной поверхности с определенными координатами. Данные пункты используются для решении множества задач в различных отраслях экономики, науки, обороноспособности нашей страны, а также при выполнении геодезических, картографических, кадастровых работ, при инженерных изысканиях, в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.Пункты государственной геодезической сети являются пунктами долговременного использования, созданными за счет средств федерального бюджета, являются федеральной собственностью и находятся под охраной государства.За повреждение, уничтожение или снос геодезических пунктов, хищение материалов, из которых они изготовлены, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа.Собственники или пользователи земельных участков, а также земель общего пользования, на которых установлены геодезические пункты, обязаны их сохранять и обеспечивать к ним свободный доступ.В целях получения достоверной информации о состоянии пунктов государственной геодезической сети должностными лицами Управления Росреестра по Владимирской области, осуществляющими государственный геодезический и земельный надзор, проводится постоянный осмотр и мониторинг состояния геодезический пунктов, а также обобщается информация об их состоянии, полученная от лиц, выполняющих геодезические и кадастровые работы.На территории Владимирской области расположены более 680 пунктов государственной геодезической сети, 2 пункта государственной гравиметрической сети, более 300 пунктов государственной нивелирной сети, предназначенных для свободного доступа лиц, выполняющих геодезические и картографические работы.