Конгресс США обязан объявить импичмент президенту Джо Байдену, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. На главе Белого дома лежит вина за пролитую кровь мирных граждан на Украине, заявил политик.

Конгресс США обязан объявить импичмент президенту Джо Байдену, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. На главе Белого дома лежит вина за пролитую кровь мирных граждан на Украине, заявил политик.Спикер напомнил, что в 2017 году конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, запрещающий финансирование деятельности экстремистского формирования "Азов" (запрещено в РФ), и назвал батальон неонацистской организацией.Но вопреки этому решению президент Байден в марте 2022 года подписал пакет военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, а общий объем поддержки – более двух миллиардов, отметил Володин."Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая "Азов". Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон", – считает политик.Спикер Госдумы призвал конгресс США призвать главу Белого дома к ответу. Вина за кровь мирных граждан, пролитую боевиками "Азова", ложится и на Байдена, уверен Володин."А это вопрос Гаагского трибунала", – написал председатель ГД в своем телеграм-канале.